المصممة الكويتية أماني بنت بو علي في معرض أنا عربية

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق معرض "أنا عربية"، الذي يُعد أكبر معرض للمصممات في الشرق الأوسط، ويُعتبر مبادرة من هيئة الترفيه السعودية. ولكونه من أهم فعاليات موسم الرياض، التقينا بالمصممة المتميزة أماني بنت بو علي؛ لتكشف لنا عن بعض تفاصيل المعرض وعن تنويعتها التي ستعرضها في هذا المعرض، كونها تتميز بالتصميمات الاحترافية التي تناسب عادات وتقاليد المجتمع السعودي والخليجي بشكلٍ عام، وتُظهر كل امرأة بكامل أناقتها وحشمتها.
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أماني بنت بوعلي هي مصممة كويتية متخصصة في مجال تصميم العبايات، بدأت من الصفر منذ ٩ أعوام ببرنامج التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، واستقبلتْ طلبات الواتساب لمدة، ومن ثَمَّ شاركت في عدة معارض داخل مدينة الكويت وخارجها، إلى أن أصبحت تملك الآن ثلاث شركات، وافتتحت "دار العنقا" بفرعيها في الكويت، وحاليًّا تُجهز للفرع الثالث في عاصمة المملكة العربية السعودية.
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وعن هذا المعرض تحديدًا، كشفت لنا عن إعجابها بالإقبال الكبير المُلاحظ على هذا الحدث، والأسماء القوية المشاركة به. وقامت أماني بالتحضير المسبق من قرابة الشهر والنصف على الموعد الفاصل للحدث، بعد تلقِّيها الإيميل وبعد التواصل المباشر في تطبيق "الواتساب"، حيث ذكرت أن الخطوات كانت مريحة وفي غاية السهولة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بفعالية "أنا عربية"، وقالت: سأقدم "كولكشن" خاصًّا لهذا المعرض، وبعض القطع "الليمتد"، وأتوقع أن يضيف المعرض لي إضافة جميلة. كما أوضحت أنها ستشارك في مواسم أخرى إذا أُتيحت لها الفرصة.
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