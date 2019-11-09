أزياء من وحي البلوجر محمد النحيت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - اشتُهر البلوجر محمد النحيت في المجال الإعلامي بشكل كبير، من تقديم البرامج الإذاعية وبرامج التلفاز إلى فيديوهات ومحتوى اليوتيوب، وظهر بعدة إطلالات عملية وكاجوال تتسم بالأناقة وتتميز بتنسيقاتها الشبابية البسيطة، التي اعتمد فيها على اللونين الأبيض والأسود، إضافةً إلى الأخضر والرمادي في بعض الأحيان. إطلالات كاجوال عصرية بأسلوب محمد صلاح يفضّل محمد النحيت الشورتات بتدرجات اللونين الأبيض أو الأسود، وكذلك الأخضر والكحلي، وارتدى البنطلونات السوداء الطويلة والخضراء والرمادية والبيضاء، ويميل للتيشيرت الأسود السادة والأخضر والأزرق، ويظهر بالقميص الأبيض بأكمام قصيرة وأزرار، والتيشيرت الأسود المزين بالرسومات البسيطة، أو التيشيرت الأبيض المزين برسوم سوداء متناثرة.

أما البلوڤرات فيطل بالأسود السادة أو المزين بعلامة أديداس، أو الأبيض، ولإطلالة خريفية يختار القميص الرمادي العصري أو البلوزة البيضاء المزينة بكتابة سوداء. Advertisements بين الصيف والشتاء.. كيف تختار أفضل سروال لجسمك؟ البلوجر محمد النحيت بلوك رسمي ولمظهر رسمي نسق بدلة مكونة من بنطال وقميص باللون الأسود، وجاكيت عملي رمادي، وبالنسبة للأحذية فيفضل الرياضية باللون الأبيض أو الأسود، ويكمل إطلالاته بالنظارات السوداء أو العدسات الفضية المزينة بإطار ناعم والزرقاء، إضافةً إلى الكابات السوداء وحقائب الظهر السوداء أو الحقائب السوداء الصغيرة، ويتزين أيضًا بساعات أبل التي لا تفارق معصمه، والأساور السوداء الرجالية. إطلالات كاجوال للرجال من وحي عبد الله بوشهري

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