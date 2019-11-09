لإطلالة شتوية ناعمة...عليك بأقراط الذهب الوردي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - مع قدوم فصل الشتاء تختلف خيارات الكثير من السيدات لقطع المجوهرات التي ترفقها مع إطلالتها وخاصة الرسمية. فالبعض منهن قد يرغبن باختيار مجوهرات لفصل الشتاء تختلف عن تلك التي يختارونها في فصل الصيف، سواء في الألوان أو التصاميم أو الترصيع.

لكن يبقى الذهب الوردي هو الصديق الدائم للسيدات في كلّ الفصول ومع جميع الإطلالات، كونه يناسب السيدات بمختلف أعمارهن، كما أن لونه المميز البعيد عن الذهب الأبيض والأصفر يجعل منه محبوباً لدى كثيرات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأقراط الناعمة التي لا تتخلى عنها السيدات نهائياً.

ولهذه الأسباب قدمت أفخم دور المجوهرات العالمية أقراط من الذهب الوردي الجذاب بتصاميم متنوعة لتناسب جميع الإطلالات.



أقراط من Buccellati

أقراط من الذهب الوردي بتصميم غريب ومميز من Buccellati



لا يمكن ان تكوني من السيدات صاحبات الإطلالة العصرية والشبابية من دون أن تختاري هذه الأقراط المميزة من Buccellati.

فقد استطاعت أن تلفت أنظارنا بتصميمها الغريب الذي جاء على شكل حلقات متداخلة في بعضها البعض بشكل عشوائي، تميز التصميم بحلقات رفيعة من الذهب الوردي وأخرى عريضة ذات اللون الأسود الفاخر.

ننصحك باختيار هذه الأقراط مع إطلالاتك الجامعية وفي خروجاتك اليومية.



أقراط من Boucheron

أقراط الذهب الوردي بتصميم لافت من Boucheron



تقدم دار المجوهرات الفاخرة Boucheron قطعاً أنيقة ومميزة من المجوهرات تناسب في أغلب الأحيان الإطلالات الكلاسيكية، وكذلك هو الأمر مع هذه الأقراط المميزة التي جاءت من الذهب الوردي بتصميم لافت، وأُضيفت إليها قطع الألماس الصغيرة الحجم لكي تزيدها رونقاً وفخامة.

ننصحك باختيارها مع الإطلالات الرسمية وحاولي أن تنسقي معها مجوهرات من الماس تناسبها.



أقراط من Chopard

أقراط الذهب الوردي مرصعة بالماس من Chopard



اذا كنت من اللواتي يرغبن باختيار قطع المجوهرات المميزة والفريدة، فستنال إعجابك هذه الأقراط المميزة من Chopard والتي جاءت بتصميم قلب صغير الحجم من الذهب الوردي، كما رُصع كل قرط منها بأكثر من 10 حبات من الألماس الصغير الحجم.

حاولي أن تنسقي هذه الأقراط مع إطلالاتك الرسمية أو إطلالات العمل الكلاسيكية.

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