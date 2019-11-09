بعد انفعالها على متابعيها.. حلا شيحة تنشر صورة جديدة وتغلق التعليقات

تعرضت الفنانة حلا شيحة مؤخرا لهجوم عنيف من متابعيها عبر انستجرام، عندما نشرت صورة لها علاقة بوفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وهو ما ردت عليه في تعليق وأثار ذلك الكثير من الجدل، وقررت حلا شيحة أن تغلق العليقات عبر السوشيال ميديا.

نشرت حلا شيحة، اليوم صورة جمعتها بالفنانة مي عمر، لتهنئها بعيد ميلاد ابنتها، ولكنها قررت أن تغلق التعليقات على متابيعها، لمنعهم من الرد عليها، وكتبت في تعليقها على الصورة، "هي ببساطة جميلة، كل سنة وتايا طيبة" وهي ابنة مي عمر.

حلا شيحة تنفعل على متابعيها بسبب هيثم أحمد زكي

كانت حلا شيحة شاركت صورة لهيثم أحمد زكي عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، تنعى فيه الفنان الراحل، إلا أن التعليقات السلبية التي تلقتها جعلتها ترد على متابعيها بتعليق جاء فيه انفعال واضح حيث قالت، "الناس اللي داخلة تشتم وتقول أي كلام وخلاص كفاية بقى ‏أنتو مبتزهقوش، نازلين شتايم وسوء ظن في الناس، هو ده الدين؟ يا ريت كل واحد يركز مع نفسه ومالوش ‏دعوة بحياة غيره محدش هيتحاسب مع حد".‏

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واستكملت: "كفاية بقى أو متعلقوش على صفحتي، عظوا نفسكم وكفاية دخول في أعراض الناس ونوايا ‏الناس، محدش يعرف هو إيه عند ربنا ولا خاتمته عاملة إزاي، كلنا بشر مش ملايكة وكل واحد له أحواله مع ‏ربنا فكفاية بقى".

وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهامفي رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

ومن المصادفات الغريبة أن الفنان هيثم زكي توفي في نفس العمر الذي توفيت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد زوجة الراحل النجم أحمد زكي التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد محاربتها لسرطان الثدي في رحلة استمرت 4 أعوام حتى أودى بحياتها في 10 مايو 1993.