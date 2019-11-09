فيديو.. بسمة وهبه باكية: عملنا ختمة قرآن لهيثم ابن هالة

طالبت الإعلامية بسمة وهبه، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بالدعاء للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، من خلال مقطع فيديو مصور ظهرت خلاله باكيه.

وقالت بسمة خلال مقطع الفيديو المصور، "إحنا جروب من 40 ‏شخص تقريبًا عملنا امبارح الجمعة ختمة لهيثم ابن هالة".

وأرفقت تعليقًا على مقطع الفيديو: "ساعدونا عشان القبر ‏ينور أكتر".‏

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وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهامفي رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

ومن المصادفات الغريبة أن الفنان هيثم زكي توفي في نفس العمر الذي توفيت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد زوجة الراحل النجم أحمد زكي التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد محاربتها لسرطان الثدي في رحلة استمرت 4 أعوام حتى أودى بحياتها في 10 مايو 1993.