بدء فاعليات اليوم الأخير من ورشة عمل "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"

بدأت فاعليات، اليوم الثاني والأخير، من ورشة عمل الإعلاميين، التابعة للمجلس القومي للمرأة، بعنوان "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف عدداً من الصحفيات ومعدي برامج الإذاعة والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة، وتستمر لمدة يومين بمحافظة الإسكندرية.

وبدأت الفعاليات بمحاضرة الدكتورة هبة الشاهد، التي تحدثت عن أدوات التعامل مع المعنفات، أثناء اللقاءات الإعلامية بشتى صورها.

ومن ثم تحدث أحمد رفعت، مستشاو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي، حول الإعلام والجوانب القانونية لجرائم العنف ضد المرأة.

ومن المقرر، أن يعرض للمشاركين في الدورة عدة نماذج ومقترحات عن أساليب التناول الإعلامي المختلفة لقضايا العنف.