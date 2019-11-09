حقك عليا.. هنا شيحة تعتذر لـ هيثم أحمد زكي بعد وفاته

تلقت الفنانة هنا شيحة، خبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، بالصدمة نظرًا لطبيعة الصداقة القوية التي كانت تجمع بينهما، ما جعلها تعتذر منه عبر خاصية "إستوري"، خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بكلمات وعبارات من الحزن والآسى على فقدانها الصديق والرفيق.

وقالت هنا خلال منشورها: "الوقت مش ‏موجود، حقيقي مش موجود، دايما فاكرين إن في وقت، في وقت أشوف أهلي، في وقت أكلم صحابي اللي ‏واحشني، في وقت أرد على المكالمات اللي ما ردتش عليها".

تابعت هنا: "بس مفيش وقت، الوقت هو دلوقتي حالا، منستناش نعمل اللي حاسينه ونكلم اللي واحشنا لأنه فجأة ‏ممكن ميبقاش موجود وسطينا ونزعل ونندم إننا قصرنا في حقه ومعملناش اللي كان نفسنا نعمله ومالحقناش".‏

وأضافت هنا شيحة: "حقك عليا يا هيثم، أنا قصرت في حقك ومكنتش بسأل عليك زي ما المفروض أسأل، ‏زعلانة قوي من نفسي وأنت وحشتني وما شوفتكش وما لحقتش أشوفك، مشيت بسرعة قوي يا هيثم، مش ‏مستوعبة إنك روحت، البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون".‏

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هنا شيحة تنعى هيثم أحمد زكي

وكانت نعت هنا شيحة صديقها هيثم، عبر حسابها على انستجرام، من خلال نشر صورة تجمعها به، وأرفقت تعليقًا عليها، قائلةً: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. مش مصدقة وقلبي واجعني.. هيثم ذكي الحنين الطيب أبو ضحكة صافية زي الأطفال.. ارتحت ورحت للي خلقك".

واختتمت هنا شيحة نعيها بالأية الكريمة "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30).... الجنازة ظهرًا من جامع مصطفي محمود".

وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهامفي رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

ومن المصادفات الغريبة أن الفنان هيثم زكي توفي في نفس العمر الذي توفيت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد زوجة الراحل النجم أحمد زكي التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد محاربتها لسرطان الثدي في رحلة استمرت 4 أعوام حتى أودى بحياتها في 10 مايو 1993