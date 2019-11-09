بهذه الأطعمة.. تخلص من حموضة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يمكنك السيطرة على مشكلة الحموضة المتكررة من دون استخدام أدوية مضادة لها، فقد تبين أن لهذه الأدوية آثار سلبية تؤدي إلى تفاقم الحموضة على المدى الطويل. ويعتبر الطعام الذي تأكله والذي تتجنبه كلمة السر في هذا العلاج، فبعض الأطعمة تهيّج حموضة المعدة، وأخرى تهدئها. إليك كيف تعدل نظام الغذائي للتخلص من الحموضة، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

تجنّب الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي والليمون (الحامض)، وتناول العنب والكمثرى والتفاح والتوت والخوخ والبطيخ.

- ابتعد عن الدهون الحيوانية، مثل جلد الدجاج، واحرص على اختيار اللحوم قليلة الدهون، ويعتبر الشواء الطريقة الأفضل لطهي اللحوم.

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- تناول الكثير من الخضروات (4 حصص يومياً)، فمعظمها يخفّف الحموضة، وخاصة: البطاطا والقرنبيط والفاصوليا الخضراء والبازلاء والملفوف والجزر. تجنب الأصناف المقلية والمعلبة والفلفل الأحمر.

- لتفادي الحموضة تناول جبن وحليب الماعز، وبالنسبة لمنتجات حليب البقر يناسبك اللبن (الزبادي) قليل الدسم، وكذلك الحليب منزوع الدسم.

- تناول ما بين 6 و8 أكواب من الماء يومياً، وتجنب مشروبات الكافيين خاصة المشروبات الغازية، والعصائر الحمضية. تناول عصير التفاح والعنب والتوت وشاي الأعشاب، وابتعد عن القهوة والشاي والنعناع والكاكاو الساخن.