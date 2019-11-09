أنا كويس.. ناهد السباعي تنشر آخر محادثة مع هيثم أحمد زكي عبر واتسآب

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، محادثة عبر تطبيق واتساب، خلال عام 2017، لها ولصديقها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.

وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلةً: "اتطمنوا على بعض من وقت للتاني عشان الموت لو جه فجأة هتضربوا نفكسوا بالجزمة لو مكنتوش موجودين كتير".

وتابعت السباعي خلال تعليقها بالدعاء للراحل قائلةً: "اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون اللهم ارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخلة واغسلة بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

انهيار ناهد السباعي في جنازة هيثم أحمد زكي

انهارت الفنانة ناهد السباعي، خلال تشييع جثمان الراحل هيثم أحمد زكي، ودخلت في نوبة من البكاء والنحيب، أثناء تواجدها في محيط مسجد مصطفى محمود، ما جعل الفنان أمير شاهين يتدخل لمحاولة تهدئتها، حيث انفعل على الحضور بسبب الزحام الشديد.

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ناهد السباعي تنعى هيثم أحمد زكي

ونعت الفنانة ناهد السباعي، الفنان هيثم أحمد زكي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بنشر صورة تجمعها به.

وأرفقت تعليقا على الصورة: "إنا لله وإنا إليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من واحنا صغيريين علطول بتقولي يا نودي انا خايف اموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بينا وحاسس اني هموت صغير وأنا دايما أرد اقولك إنت بتقول كده عشان رخم ونكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي وأخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة ما اتولدنا.. لو كنت أعرف إن ديه آخر مرة أكيد كانت هتفرق في الفراق".

وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهامفي رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

ومن المصادفات الغريبة أن الفنان هيثم زكي توفي في نفس العمر الذي توفيت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد زوجة الراحل النجم أحمد زكي التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد محاربتها لسرطان الثدي في رحلة استمرت 4 أعوام حتى أودى بحياتها في 10 مايو 1993.