باحثة تربوية تحذر الأسر من ممارسة الضغط على الأبناء في المذكرة

قالت غادة حسن الباحثة في العلوم التربوية، وخبيرة التنمية البشرية، إن العديد من الأسر تعاني من مشكلة كبيرة وهي تضخيم بعض الأمور، مثل التعامل مع مذاكرة الأبناء على أنها عبء، وهذا يجعلها تمارس الضغط على الأبناء عن غير عمد بغرض الحصول على أعلى الدرجات.

وأضافت حسن، في مدخلة هاتفية مع إذاعة "رراديو مصر"، أننا علينا تهيئة الأجواء الجيدة للمذاكرة، وذلك عن طريق الترغيب المحبب والمرتبط بالمصلحة الشخصية له، ووقتها سيتغير معنى المذاكرة لديه بتحفيزه، وهذا سيعزز لديه الثقة بالنفس والكرامة.

وتابعت أنه لتحسين الأداء أثناء المذاكرة، لابد من وجود فاصل كل ربع ساعة لمدة خمس دقائق للاسترخاء، بعيدا عن الأجهزة التكنولوجية وضغط التحصيل بسماع بعض من الموسيقى الهادئة، أو التوجه إلى الصلاة ثم العودة من جديد لتكون قدرة التحصيل أسرع وأعلى.

واشار خبيرة التنمية البشرية، إلى أنه يجب على الأسرة احترام اختلاف مواهب وعقليات أبناءها، حيث إن هذا يحتاج لمزيد من الوقت حتى نغير هذه المفاهيم الخاطئة لدى الأسرة بإتباع بعض الأساليب لغرس المعاني في عقل وقلوب أبنائنا وبتغيير هذه الموروثات الخاطئة.