لا إله إلا الله.. آخر كلمات هيثم أحمد زكي مع خطيبته في الهاتف

عادت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في الكتابة عنه عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعيفيسبوك، وهذه المرة كشفت إنجي عن آخر ما قاله هيثم معها في الهاتف، كما أعربت عن رغبتها في عمل صدقة جارية باسمه.

وفي المنشور الذي حاز آلاف الإعجابات والمشاركة، كتبت إنجي، "أنا بجمع صدقة جارية لهيثم أحمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا ومحطة تحلية مياه.. البئر هيتكلف 170 ألف جنيه يا ريت كله يعمل شير وكلنا نساعده".

وأكملت عن آخر ما قاله، "هيثم آخر حاجة قالها معايا عالتليفون لا إله إلا الله واستغفر الله وقاللي قولي الحمد لله متشيلنيش هم"، وأضافت، "شكرا لكل الناس اللي بتكلمني وآسفة إني مش برد بس اللي عايزله وعايزلي خير بجد ساعدوني أعمل الصدقة الجارية دي ليه دي أقل حاجة أقدر أعملهاله وادعوله كتير".

واختتمت "هو يستاهل كل حاجة حلوة وحب الناس اللي أنا شايفاه ده وكم الدعوات والعمرة والصدقات علشان هو فعلا أطيب قلب.. ادعولي من قلبكم ربنا يصبرني ويجمعني بيه في الجنة ويسكنه الجنة بدون سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب".

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وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر 35 عاما.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.