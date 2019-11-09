تصاميم ذهبية تمنحك إطلالة مثيرة وجريئة في سهرات شتاء 2020

لا شيء يضاهي جمال وأناقة التصاميم الذهبية التي يمكنك اختيارها لسهرات شتاء 2020 من خلال اختيار فساتين سهرات جديدة وموديلات استثنائية مع التنانير والبرمودا الواسعة التي تمنحك اطلالات مميزة وعصرية فس ساعات والليل.

اليوم حان الوقت لاختيار تصاميم ذهبية جديدة بأقمشة لماعة موقّعة من أهم الدور العالمية لموسم خريف وشتاء 2020.

فساتين سهرات ذهبية

ابتعدي عن الاطلالات الكلاسيكية والفساتين التي تأتي باللون الاسود وكوني جريئة في ارتداء فساتين السهرة الذهبية التي تبرز بقصات واسعة مع أقمشة الكشكش المتعددة بطبقات مثنية وعريضة من وحي دار Altuzarra. فاختاري هذه التصاميم التي تتخطى حدود الركبة مع قصة الكتف الواحد، أو يمكنك تنسيق التنانير الطويلة الذهبية ذات الاقمشة اللماعة مع الكنزات الصوفية الملفتة باللون الذهبي أيضاً.

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صيحة البرمودا الذهبية

وللمرأة التي تحب اختيار تصاميم جريئة بقصات فاخرة، انتقي صيحة البرمودا الواسعة المميزة باللون الذهبي البراق مع قصة الخصر العالي والقصة التي تتخطى حدود الكاحل ونسّقيه مع الكنزة السوداء والجاكيت الواسعة والطويلة. كما يمكنك التألق بفساتين سهرة ذهبية وواسعة مع الزخرفات والنقشات المتداخلة باللون الذهبي بقصات لا تحدّد مفاتن الجسم على طريقة دار Ulla Johnson.

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