طريقة تحضير مقلوبة الفراخ بالباذنجان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حضري وصفة مقلوبة الفراخ بالباذنجان على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.

المقادير:

3 حبات باذنجان متوسطة

شريحتين بانيه دجاج

2 طماطم

2 فلفل اخضر

معلقتين زيت زيتون كبيرة

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كوب ارز

طريقة التحضير:

نقطع باذنجان مربعات ونضعهه بشواية بفرن، وبفرشة زيت نضع زيت الزيتون ونتركه ينضج.

نشوح الفراخ بمعلقة زيت زيتون مع توابل كلها، ونضيف فلفل ثم طماطم عصير ونضيف ربع كوب مياه، وقبل أن تنضج نرفعها من على النار.

نضع الأرز فى "حلة" مع مكعب دجاج وبودرة بصل، مع كوب مياه، ونتركه على النار حتى يصبح نصف سوى.

يتم وضع الفلفل بعصير الطماطم، حتى التسبيك.

في طاجن آخر، نضع الباذنجان ونصفي الدجاج من الشوربة و الفلفل من الصلصة ونحطه بعد كده الارز ونصب الصوص الصلصة بأخر

نغطى بورق المونيوم وندخله فرن من ثلث الى نصف ساعة، ويتم قلبه بطبق التقديم.