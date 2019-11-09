من طالبة متفوقة إلى جثة في النيل.. القصة الكاملة لـ"فتاة الإسماعيلية المختفية"

حالة من الغموض سيطرت على واقعة اختفاء شهد أحمد، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة بجامعة السويس، بعدما غادرت منزل أسرتها بمدينة الإسماعيلية، أمس الأول، حتى عثرت الأجهزة الأمنية على جثتها ملقاة في مياه النيل، عصر أمس.

وتستعرض "الوطن" القصة الكاملة لاختفاء شهد:

هاشتاج يطالب بعودة شهد

"ادعوا لشهد أحمد".. الهاشتاج الذي تصدر محركات البحث، أول أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي دشنه عددا كبيرا من الرواد، كانت أمنياتهم العثور على الطالبة بخير والعودة إلى أسرتها من جديد.

شهد تتحول لـ جثة طافية فوق مياه النيل

جثة طافية فوق مياه النيل أسفل الطريق الدائري، بمنطقة الوراق، كان هذا المشهد بداية الكشف عن ملابسات واقعة اختفاء "شهد".

بمجرد ظهور الجثة، توجهت قوة من الإنقاذ النهري والحماية المدنية، وضباط مباحث قسم شرطة الوراق، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، وتمكنت القوات من انتشال جثة الفتاة، وتبين من خلال المناظرة أنها بكامل ملابسها، وبالفحص، تبين للعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، خلو الجثمان من أي إصابات أو جروح ظاهرية، والجثة في المياه منذ قرابة 10 ساعات، وباستكمال الفحص تبين أن الفتاة لا تحمل أي متعلقات شخصية.

النيابة تستدعي أسرة "شهد"

وتم استدعاء أسرة الفتاة المختفية، والنيابة العامة، التي ناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان خط سيرها منذ خروجها من الجامعة بالإسماعيلية، وصولا للجيزة حتى العثور على جثتها، وراجعت النيابة الكاميرات القريبة من موقع العثور على الجثة، لبيان ما إذا رصدت تفاصيل من عدمه.

أحد جيران الطالبة شهد: "كانت تتمتع بخلق رفيع.. واتخطبت ومحصلش نصيب"

قال علاء البيك، جار شهد، طالبة جامعة قناة السويس المبلغ باختفائها من الإسماعيلية، التي عثر على جثمانها في نهر النيل بالوراق بالجيزة، إن وفاتها أمر غامض، لافتًا أن آخر معلوماته عن الفقيدة، أنها حضرت محاضراتها في الكلية، ثم خرجت منها.

وأضاف البيك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc مصر"، أن ابنته منى زميلة لشهد، وشاهدتها وهي متجهة إلى منزلها، "فوجئنا في نهاية النهار أنها ذهبت إلى الكلية ولم ترجع إلى المنزل، اعتقدنا أنها ذهبت إلى المستشفى بسبب تعرضها لوعكة صحية، لكن لا أحد يستطيع أن يجزم بشيء".

وتابع: "شهد طالبة مثالية، تتمتع بخلق رفيع واحترام كبير، كما أنها متفوقة، ابنتي لم تلحظ عليها أي ضيق، هي متفوقة علميًا، والقضاء سيفصل في الأمر".

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وواصل: "من فترة اتخطبت ومحصلش نصيب، هي على خلق ودين ومتربية، وابنتي معاشراها من 15 سنة، ولم نلحظ عليها إلا كل شيء طيب، والشارع السيناوي كله حزين، وكل بيت في العريش بيبكي".

أسرة الطالبة شهد تتسلم جثمانها بعد تشريحه

تسلمت أسرة طالبة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية المختفية، شهد، جثمانها من المشرحة.

وقال مصدر أمني لـ"الوطن"، إن الجثة عثر عليها في نهر النيل بمنطقة الوراق في الجيزة وتم انتشالها.

وأضاف المصدر، أن الأسرة تسلمت الجثمان بعد التعرف عليه.

أسرة الطالبة شهد أكدت معاناتها من مرض نفسي

كشف مصدر أمني، أن مناظرة جثمان شهد، طالبة جامعة قناة السويس المبلغ باختفائها من الإسماعيلية، التي عثر على جثمانها في نهر النيل بالوراق بالجيزة، بين الخلو من أي إصابات ظاهرية أو جروح.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن القوات عثرت على كارنيه الجامعة، وهاتف الطالبة ومتعلقاتها الشخصية على شاطئ النيل.

وأضاف المصدر، أنه باستجواب الأسرة، قالت إن الفتاة تعاني من مرض نفسي.

البزاوي يعتذر بسبب تغريدة عن وفاة "شهد".. ويقدم واجب العزاء لأسرتها

وقدم الفنان محمود البزاوي واجب العزاء لأسرة الطالبة "شهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

واعتذر البزاوي عن نشره تغريدة جاء فيها أن "اختفاء شهد سببه جريمة قتل"، حسبما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه حذف هذه التغريدة ونشر تغريدة أخرى اعتذر فيها عن نشر ذلك.

وقال البزاوي: "أنا حذفت التويتة وكتبت اعتذار عملًا بثقافة الاعتذار، عملت اعتذار عن أني تداولت التدوينة، لكن أنا مقصدش ومعرفش أي حاجة وتعاطفت جدًا مع شهد وأنا تعاطفت والتعاطف ساقني للهفوة اللي اتقالت، لكن دي السوشيال ميديا وأخطائها وهفواتها اللي بتحطنا في أخطاء من دي".

وتابع: "أنا بعلنها رسمي وبأعلى صوتي، أنا بعتذر للشعب المصري كله عن أني تجاوزت تجاوز بسيط".