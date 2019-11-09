أغلى حزام في العالم من الذهب والألماس سعره يتجاوز المعقول

طرحت دار المجوهرات الفاخرة البريطانية House of Borgezie أغلى حزام في العالم بتصميم فاخر مصنوع من الذهب والبلاتين ومرصع بالألماس، يبلغ سعره 75,900 دولار، وحسب المصمم، كريستوفر شليس، فإن هذا التصميم الفريد من نوعه والمسمى بـ Fleur-de-Lys المصنوع من البلاتين والذهب عيار 18 قيراطًا، والمرصّع بـ 60 ماسة فاخرة، يستحق كل قطعة نقدية؛ فهو بمثابة إرث واستثمار مالي جيد.

ويبلغ وزن هذا الحزام المتاح لكلا الجنسين 300 غرام، ويصل سمكه إلى 30 ملم، ويمكن تنسيقه مع قطع الملابس الرسمية ويمكن طلبه بأي حجم.

وصرّح المصمم أن مصدر إلهامه هو شعار Fleur-de-Lys أو ما يُعرف بزهرة الزئبق، والذي ظهر للمرة الأولى منذ أكثر من 2000 عام، خصوصًا أنه شعار مرتبط دائمًا بالقوة والملوك، حيث يزيّن جميع أنحاء كاتدرائية وستمنستر وبوابات قصر باكنغهام، وأضاف: "هذا الشعار قد أصبح شائعًا في فترة تتويج الملكة إليزابيث الأولى في عام 1558، وأنا أحب الشجاعة وأسلوب تلك الحقبة التي كانت عصرًا ذهبيًا لأفراد الحاشية، مثل السير والتر رالي الذي لفت انتباه الملكة."

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وقد استغرقت عملية التصميم ثلاثة أيام، وحتى الآن تم تصميم قطعة واحدة فقط، وسيقوم المصمم بصناعة المزيد من القطع إذا كان هناك المزيد من الطلبات، وقد أكد أن العديد من المشاهير وعشاق الموضة سيرغبون في الحصول على هذا الحزام المميز، وأن سعره في المتناول بالنظر إلى قيمته، وأضاف أنه سيتم إصدار نسخة أخرى من الفضة والتي ستتاح بسعر 1000 دولار.

يُذكر أنه سبق أن قامت الدار بصنع نسخة خاصة من حذاء كعب ستيليتو المغطى بالألماس الفاخر "Princess Constellation" خصيصًا للنجمة الشهيرة بيونسيه، هذا الأخير بلغ سعره 345 ألف دولار، وهو مصنوع من 1300 ألماسة فاخرة و من الذهب عيار 18 قيراطًا، كما استغرقت صناعته شهرين من الزمن، وتعدّ بيونسيه النجمة الوحيدة التي تملك هذا النمط الفاخر من الكعب الفريد من نوعه.

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