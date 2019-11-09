نجلاء بدر: الراجل المصري بيمشي أموره عشان يريح دماغه

تحدثة الفنانة نجلاء بدر عن دورها في مسلسل "شبر مية" وذلك خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت بدر: "الرجل المصري بيضحي بنفسه عشان يمشي أموره، والراجل المصري عندنا بيحب يمشي أموره، وعايز يخلص من حوارات الستات والأطفال ويقولهم اللي يريحكم فين وده أغلب الرجالة المصريين".

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وأعتبرت بدر أن شخصية نجوى التي قدمتها عبر المسلسل تمثل أغلب النساء المطلقة في مصر نظرًا لأنها تخسر جزء من حنانها وأوموتها "ودلعها" بسبب غياب الأب وأن هذه الشخصية تمثل الأم والأب.

وأوضحت نجلاء بدر أنها كانت تمثل شخصية أقرب لشخصية والدتها في الحقيقة، مشيرة أن والدتها لم تكن منفصلة ولكن كان والدها مسافر باستمرار، لافتة أن والدها أقرب لها من والدتها.