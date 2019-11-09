طريقة عمل فطيرة الموز

فطيرة الموز من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، نظرًا لمذاقها المميز الذي يفضله الكثيرون، لذا تعرفي على طريقة إعدادها في المنزل بسرعة وسهولة. مقادير فطيرة الموز كوبين دقيق. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة خميرة فورية. نصف كوب سكر. نصف كوب سمنة. ملعقتين كبيرتين لبن بودرة. نصف كوب زبادى. Advertisements قشطة. موز. طريقة تحضير فطيرة الموز اخلطى الدقيق مع السكر والملح والخميرة واللبن البودرة. ضيفى الزبادى والسمنة وقلبى حتى تحصلى على عجينة. افردى العجينة فى صينية وافردى على الوجة القشطة وشرائح الموز. غطى الحشو بطبقة أخرى من العجينة. يمكنك دهن العجينة ببياض بيضة مع سكر وأدخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.

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