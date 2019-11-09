طريقة تحضير الكشك الإسكندراني

يعتبر الكشك الإسكندراني طبقا شهيا يفضله الكثيرون، لذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيره على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير كشك اسكندراني 2 ملعقة كبيرة دقيق علبة زبادى الماء سمن بصل Advertisements صدور دجاج مكعبات ملح فلفل أسود طريقة تحضير كشك إسكندراني شوحى البصل فى الزيت على النار ثم ضيفي الدجاج وقلبي. أضيفى الماء وإتركى الدجاج حتى النضج. ذوبي الدقيق مع الزبادى والقليل من الماء. أضيفى خليط الزبادى لخليط الدجاج وقلبى حتى يغلظ القوام وتمام النضج ثم قدميه.

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