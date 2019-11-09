جيجي حديد تخطف القلوب بإطلالة مثيرة من موضة الثمانينات

خطفت عارضة الأزياء جيجي حديد الأنظار في إحتفال في نيويورك، بإطلالتها بفستان باللون الأزرق الفاتح من تصميم بيربري Burberry، وتألقت بفستان ميدي من مجموعة Burberry لربيع وصيف 2020، مستوحى من موضة الثمانينات من حيث قصة الأكمام المنفوخة عند الأكتاف، كما تميّز خصر الفستان بالقماش الشفاف، أما طرفه فجاءت بقصة البيبلوم peplum، وقد ناسب الفستان قوام جيجي الرشيق.

وقد أكملت إطلالتها بحذاء ستيليتو من المخمل باللون الأزرق الباستيل، فيما زيّنت اللوك بأقراط دائرية ذهبية، أما الحقيبة فجاءت مرصّعة بالكريستالات.

ولدى مغادرتها الحفل، أطلت بمعطف ميدي باللون البيج أضاف الى الإطلالة مزيداً من الرقيّ والأناقة.

ومن الناحية الجمالية، تألقت بتسريحة الكعكة الأنيقة، فيما إعتمدت ماكياجاً ناعماً بألوان حيادية هادئة.

من جهتها، تألقت إيرينا شايك Irina Shayk ببدلة من تصميم Burberry من مجموعة ربيع وصيف 2020، تألفت من ثلاث قطع نسّقت معها قميصاً باللون البيج. وإن كانت البدلة مستوحاة من الأسلوب الرجالي لكن إطلالة شايك كانت أنثوية بإمتياز خصوصاً ان البدلة مزيّنة بخطوط عامودية باللون الذهبي.

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