دودة تتلوى بجانب كبد رجل.. والسبب جرجير غير مغسول

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

كشف مقطع فيديو مخيف، دودة كبيرة تتحرك بجوار كبد رجل يبلغ من العمر 40 عاما، بعد أن اعتاد تناول أوراق الجرجير دون غسله، وذلك بمزرعة في المكسيك، وفقًا لـ"سكاي نيوز"، نقلا عن صحيفة "نيو إنجلاند" الطبية.

فقد تعرض الرجل إلى أزمة في الكبد بعد تناول كميات من النبات الملوث، حيث نقل إلى المستشفى واحتجز به.

وأظهرت صور التقطت بالمنظار من داخل بطن الرجل، دودة كبيرة تتلوى بجانب كبده، وتتشبث بأحشائه الداخلية.

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وحسب الأطباء، فقد كانت أولى أعراض المرض شحوب الشفتين واللسان، فيما أثبتت الفحوص الطبية إصابة الرجل بفقر الدم وانسداد القنوات الصفراوية التي تصل الكبد بالجهاز الهضمي.

وبعد استخدام المنظار، اكتشف الأطباء أن سبب انسداد القنوات الصفراوية ديدان تعرف باسم "المتورقة الكبدية"، تصيب من يتناول المياه الملوثة أو المحاصيل الزراعية غير المغسولة.

وتنتقل هذه الديدان من الأمعاء إلى القنوات الصفراوية، حيث تعيش وتتكاثر مسببة نزيفا داخليا وفقرا في الدم.

لكن الصحيفة قالت إن حالة الرجل باتت تحت السيطرة في غضون شهر، بعد تناول علاج لقتل الطفيليات.