هل يرث إخوة الزوجة ما كتبه لها الزوج أثناء حياتها؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال رجل كان كتب لزوجته عقار كاملًا باسمها، خوفًا على رحيله من الحياة وتركها بمفردها، فكان يريد تأمين مستقبلها، لكن توفت زوجته قبله، ولديها إخوة أشقاء، فكان سؤاله يدور حول إذا كان لديه الحق في إعادة العقار إليه مرة أخرى، أو أن يعطي لأشقائها ميراثهما في زوجته.

وفي الفتوى التي حملت رقم 4753 أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه يتعين إعطاء الأشقاء ميراثهم، فالعقار انتقل من ملكية الزوج إلى ملكية الزوجة بموجب عقد البيع، فصارت بذلك ملكًا خالصًا لها، وبوفاتها أصبحت ميراثًا شرعيًا يرثها فيه كل ورثتها على السواء.