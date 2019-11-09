قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل لحم بالمشروم، وذلك من خلال برنامجها "عمال إيديا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة. مقادير عمل لحم بالمشروم 1 كيلو لحم شاورما 5 بصل حلقات 2 طبق مشروم طازج شرائح ملح فلفل أسود ثوم مفروم ثوم بودرة بصل بودرة بابريكا جوزة الطيب خل Advertisements سكر كريمة طبخ صويا صوص زيت زبدة طريقة عمل لحم بالمشروم يتبل اللحم بثوم بودرة وبصل بودرة وبابريكا وجوزة الطيب وخل وملح وفلفل. يشوح على النار مع الزيت ويقلب جيدًا. في طاسة توضع حلقات البصل مع زيت وزبدة ويترك حتى يطرى. يضاف السكر والصويا وصوص وتقلب جيدًا. في طاسة ثالثة يوضع زيت مع ثوم مفروم والمشروم الشرائح وتقلب جيدًا. يضاف إليها الكريمة وتترك على النار لتغلي. يضاف البصل إلى اللحم مع خليط المشروم ويترك الخليط على النار حتى ينضج اللحم تمامًا.

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