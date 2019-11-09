إيفانكا ترامب ترفض التحقيق مع والدها: "دا انقلاب"

انتقدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محاولات مجلس النواب لعزل والدها عن الحكم.

وعلقت إيفانكا، للمرة الأولى، أمس الجمعة، على فتح مجلس النواب تحقيقا ضد والدها، بغرض عزله عن الحكم، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، واصفة هذه الإجراءات بأنها "محاولة للانقلاب على نتائج انتخابات عام 2016".

وكان الرئيس الأمريكي، قد اتهم الحزب الديمقراطي بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016، والتي ستجري العام المقبل.

لكن على عكس والدها، الذي طالب بالكشف عن هوية الشخص، قدم معلومات دفعت بمجلس النواب إلى فتح التحقيق، أكدت ابنته إيفانكا، أن هوية مسرب المعلومات "لا أهمية لها"، ورفضت التخمين في الدوافع التي جعلته يقدم بلاغا أثار فيه مخاوف بشأن محاولة ترامب ممارسة ضغوط على أوكرانيا.