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الدجاج من الوجبات المفضلة على المائدة المصرية، والتي تتنوع وصفاته في جميع المطابخ، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل دجاج الزبدة الهندي على طريقة الشيف غادة التلي.
مقادير عمل دجاج الزبدة الهندي
كيلو من صدور الدجاج المكعبات متساوية الحجم
نصف كوب من الزبدة مضاف اليه ملعقة كبيرة من الزيت
كوب من الكاجو المطحون
2 ثمرة من البصل الأخضر المقطع
3 فصوص من الثوم مفروم فرما ناعما
ملعقة زنجبيل مبشور
عود صغير من القرفة الخشب
2 نجمة يانسون صغيرة
ثمرة طماطم مقطعة قطع صغيرة
ملعقة كبيرة من معجون الطماطم
ملعقة كبيرة من بهارات جاراماسالا
كوب من الزبادي الطازة
نصف كوب ممتلأ من الكريمة
كمية من الكزبرة الخضراء
رشة من الفلفل الاسود
رشة ملح مع مكعب من المرقة
طريقة تحضير دجاج الزبدة الهندي
نضع نصف كمية الزبدة في إناء على النار ثم نضيف مكعبات الدجاج
ثم نضيف اليها اليانسون مع البصل الأخضر والقرفة والطماطم
ثم نبدأ باضافة البهارات ومفروم الثوم والمرقة مع معجون الطماطم
نقوم بتقليبهم جيدا ثم نضيف الكريمة والزبادي مع الكاجو المطحون
ثم نضيف باقي كمية الزبدة المتبقية ونقلبها جيدا ثم تزين بالكزبرة الخضراء
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