الدجاج من الوجبات المفضلة على المائدة المصرية، والتي تتنوع وصفاته في جميع المطابخ، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل دجاج الزبدة الهندي على طريقة الشيف غادة التلي. مقادير عمل دجاج الزبدة الهندي كيلو من صدور الدجاج المكعبات متساوية الحجم نصف كوب من الزبدة مضاف اليه ملعقة كبيرة من الزيت كوب من الكاجو المطحون 2 ثمرة من البصل الأخضر المقطع 3 فصوص من الثوم مفروم فرما ناعما ملعقة زنجبيل مبشور عود صغير من القرفة الخشب 2 نجمة يانسون صغيرة ثمرة طماطم مقطعة قطع صغيرة ملعقة كبيرة من معجون الطماطم Advertisements ملعقة كبيرة من بهارات جاراماسالا كوب من الزبادي الطازة نصف كوب ممتلأ من الكريمة كمية من الكزبرة الخضراء رشة من الفلفل الاسود رشة ملح مع مكعب من المرقة طريقة تحضير دجاج الزبدة الهندي نضع نصف كمية الزبدة في إناء على النار ثم نضيف مكعبات الدجاج ثم نضيف اليها اليانسون مع البصل الأخضر والقرفة والطماطم ثم نبدأ باضافة البهارات ومفروم الثوم والمرقة مع معجون الطماطم نقوم بتقليبهم جيدا ثم نضيف الكريمة والزبادي مع الكاجو المطحون ثم نضيف باقي كمية الزبدة المتبقية ونقلبها جيدا ثم تزين بالكزبرة الخضراء

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