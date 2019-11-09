قبل عصر السرعة.. لقطات من الحياة في القرن العشرين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يصعب على البعض تخيل شكل الحياة حاليًا بدون الأجهزة الذكية، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من يومنا ويصعب العيش بدونها.

ولكن الآباء والأجداد عاشوا يومهم بشكل مختلف، ولذلك نستعرض لكم من خلال بعض الصور طبيعة الحياة قبل عدة عقود، بحسب ما أوضحه موقع "برايت سايد".

1_ السيارة الأجرة في الولايات المتحدة الأمركيية 1900م

2_ملابس الأطفال في لندن 1906

3- اختبار الخوذة 1912

4_اسكوتر 1916م

5_أتوبيس 3 أدوار، ألمانيا 1926

6_مفاجأة التلفاز، لندن 1936

Advertisements

7-طالبات تستمع إلى تسجيل موسيقي داخل الفصل في عام 1957م

8_رقصة في المنزل 1962

9_تسجيل وصول على خطوط ألاسكا الجوية

10_امرأة تصفف شعرها

12_ رجل يحلق ذقنه أثناء قراءة المجلة الورقية

13_ لعبة سوبر ماريو 1988

14-مكالمات التليفون عام 1970