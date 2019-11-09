قبل عصر السرعة.. لقطات من الحياة في القرن العشرين (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري
يصعب على البعض تخيل شكل الحياة حاليًا بدون الأجهزة الذكية، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من يومنا ويصعب العيش بدونها.
ولكن الآباء والأجداد عاشوا يومهم بشكل مختلف، ولذلك نستعرض لكم من خلال بعض الصور طبيعة الحياة قبل عدة عقود، بحسب ما أوضحه موقع "برايت سايد".
1_ السيارة الأجرة في الولايات المتحدة الأمركيية 1900م
2_ملابس الأطفال في لندن 1906
3- اختبار الخوذة 1912
4_اسكوتر 1916م
5_أتوبيس 3 أدوار، ألمانيا 1926
6_مفاجأة التلفاز، لندن 1936
7-طالبات تستمع إلى تسجيل موسيقي داخل الفصل في عام 1957م
8_رقصة في المنزل 1962
9_تسجيل وصول على خطوط ألاسكا الجوية
10_امرأة تصفف شعرها
12_ رجل يحلق ذقنه أثناء قراءة المجلة الورقية
13_ لعبة سوبر ماريو 1988
14-مكالمات التليفون عام 1970
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