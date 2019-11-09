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قبل عصر السرعة.. لقطات من الحياة في القرن العشرين (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يصعب على البعض تخيل شكل الحياة حاليًا بدون الأجهزة الذكية، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من يومنا ويصعب العيش بدونها.

ولكن الآباء والأجداد عاشوا يومهم بشكل مختلف، ولذلك نستعرض لكم من خلال بعض الصور طبيعة الحياة قبل عدة عقود، بحسب ما أوضحه موقع "برايت سايد".

1_ السيارة الأجرة في الولايات المتحدة الأمركيية 1900م

Madison Square Park : News Photo

2_ملابس الأطفال في لندن 1906

20+ Photos That Show Us How People Lived Their Lives Decades Ago

3- اختبار الخوذة 1912

20+ Photos That Show Us How People Lived Their Lives Decades Ago

4_اسكوتر 1916م

اسكوتر 1916

5_أتوبيس 3 أدوار، ألمانيا 1926

20+ Photos That Show Us How People Lived Their Lives Decades Ago

6_مفاجأة التلفاز، لندن 1936

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20+ Photos That Show Us How People Lived Their Lives Decades Ago

7-طالبات تستمع إلى تسجيل موسيقي داخل الفصل في عام 1957م

20+ Photos That Show Us How People Lived Their Lives Decades Ago

8_رقصة في المنزل 1962

20+ Photos That Show Us How People Lived Their Lives Decades Ago

9_تسجيل وصول على خطوط ألاسكا الجوية

20+ Photos That Show Us How People Lived Their Lives Decades Ago

10_امرأة تصفف شعرها

20+ Photos That Show Us How People Lived Their Lives Decades Ago

12_ رجل يحلق ذقنه أثناء قراءة المجلة الورقية

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13_ لعبة سوبر ماريو 1988

20+ Photos That Show Us How People Lived Their Lives Decades Ago

14-مكالمات التليفون عام 1970

20+ Photos That Show Us How People Lived Their Lives Decades Ago

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