خطيبة هيثم احمد زكي تكشف آخر شيء قاله لها قبل موته!

كشفت إنجي سلامة خطيبة الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، تفاصيل مكالمتها الأخيرة معه، قبل وفاته بفترة قصيرة.

وقالت في تدوينة على فيسبوك: “هيثم آخر حاجة قالها معايا على التليفون لا إله إلا الله واستغفر الله، وقال قولي الحمد لله متشيلنيش همك“.

كما أكدت ”إنجي“ أنها تسعى إلى جمع تبرعات لحفر بئر مياه، قائلة:“أنا بجمع صدقة جارية لهيثم أحمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا، ومحطة تحلية مياه.. البئر هتكلف 170 ألف جنيه، يا ريت كله يعمل شير وكلنا نساعد“.

ووجهت ”إنجي“ اعتذارها لكل من حاول الاتصال بها أو التواصل معها، ولم تستطع الرد عليه.

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يُذكر أن خطيبة هيثم أحمد زكي كانت قد تقدّمت ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر والتي أخطرت مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات، من ثم انتقلت قوة أمنية إلى المكان، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبيّن وفاة الفنان الشاب.

وكشف مصدر أمني لصحيفة مصرية عن سبب وفاة الفنان الشاب هيثم زكي، نجل الممثل الراحل أحمد زكي، مشيراً إلى أن هيثم تناول عقاراً كان السبب في موته.

ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية، عن مصدر -لم تسمه- قوله إن الفنان هيثم زكي تناول منشطاً ومقوي عضلات لرفع هرمون التستوستيرون في الجسم، وهو غالباً ما يتناوله لاعبو كمال الأجسام والمترددون على صالات الجيم؛ وهو ما سبب له حالة من الهبوط الحاد والإرهاق.

وأضاف المصدر أن العقار الذي تناوله هيثم رفع له إنزيمات الكبد؛ ما جعله يتوجه إلى الصيدلية، وتم حقنه بإبرة مسكنة، وهو ما جعله لا يشعر بآلام الكبد التي تفاقمت مع الوقت وأُودت بحياته.