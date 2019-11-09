اقتادته أمه لـ داعش ثم قُتلت.. عودة الطفل "ألفين" لأحضان والده

عاد طفل ألباني، اليوم، إلى منزله في إيطاليا، بعد أن اقتادته والدته للالتحاق بتنظيم داعش في سوريا، في أول عملية من هذا النوع تمت بالتنسيق بين روما والنظام السوري.

وقالت الشرطة الإيطالية في بيان إن "الطفل ألفين بريشا وصل إلى مطار فيوميتشينو، روما، حيث انضم إلى والده وشقيقته"، بحسب موقع "العربية".

وأظهرت صور الطفل "ألفين" وهو مبتسم فيما كان يهبط من الطائرة في روما بعد وصوله صباح الجمعة من بيروت.

الطفل ألفين ينزل من الطائرة التي أعادته لروما وتابع الرأي العام الإيطالي باهتمام قصة الصبي البالغ من العمر 11 عاما، الذي ولد في إيطاليا لأبوين ألبانيين، منذ تكشفت معلومات الشهر الماضي تفيد أنه يقيم في مخيم يسيطر عليه الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وقُتلت والدة الصبي الألبانية في معارك، وفقا لـ"الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر".

من جهتها، قالت الشرطة الإيطالية، التي عملت على القضية، إن أم الصبي توفت على بعد خطوات قليلة منه وسط القتال في شمال شرقي سوريا.

وبدأ البحث عن ألفين في سوريا بعد أن كتب والده "أفريم بريشا"، الذي يعيش في إيطاليا، إلى السلطات الإيطالية، يطلب منها العثور عليه.

وبثت وسائل إعلام في أكتوبر لقاء مؤثر بين الصبي ووالده، في مخيم الهول، الذي يضم آلافا من أفراد عائلات دواعش مفترضين.

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وكان المتحدث باسم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أعلن أمس أن الصبي الألباني في طريقه من مخيم الهول إلى والده في إيطاليا.

وشرح المتحدث "توماسو ديلا لونغا" لوكالة "فرانس برس"، أن "القضية بدأت قبل خمس سنوات، عندما خطفت والدة الطفل له، وقررت الذهاب والقتال مع تنظيم داعش".

وأضاف: "اكتشفنا من خلال رسالة من مخيم الهول أن الصبي لا يزال على قيد الحياة".

وبعد سنوات من المعارك، يحتجز الأكراد السوريون آلافا من أعضاء تنظيم داعش الأجانب في مخيمات اعتقال، من نساء ورجال وكذلك قرابة 8000 طفل، أكثر من نصفهم عمرهم لا يتجاوز الـ5 سنوات، وتقول الأمم المتحدة إن مئات من هؤلاء الأولاد ليس لديهم أولياء أمور على قيد الحياة.

وبدعم من السلطات الإيطالية والألبانية وبعد مفاوضات بدمشق، تسلم اتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الطفل الألباني، الأربعاء، في أول عملية إعادة من نوعها عبر دمشق.

وحذرت قوى دولية من هرب جماعي لعناصر تنظيم داعش من الهول ومخيمات أخرى وسجون يديرها الأكراد، في أعقاب الهجوم التركي في شمال سوريا في 9 أكتوبر.

وإعادة الصبي الألباني إلى عائلته في إيطاليا هي الأولى من نوعها منذ بدء العملية التركية التي أدت إلى تقرب أكراد سوريا من النظام السوري بعد سنوات من السعي لحكم شبه ذاتي.

وناشد المسؤولون الأكراد مرارا دول الغرب استعادة مواطنيها المرتبطين بتنظيم داعش.