حمايةً للبيئة.. الملكة إليزابيث ترفع شعار "لا للفرو الطبيعي"

اتخذت الملكة إليزابيث، مؤخرًا قرار بالتوقف عن ارتداء الملابس المصنوعة من الفرو الطبيعي، وتبديلها بأخرى مصنوعة من الفرو الصناعي، مع أنها من هواة ارتداء الفرو الطبيعي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "تلغراف" البريطانية عن "أنجيلا كيلي"، والتي تشغل منصب مسؤولة ملابس الملكة منذ 25 عاما، أن ملابس الملكة الجديدة سيتمّ صنعها من الفرو الصناعي بدلا من الفرو الطبيعي.

وهذا القرار سيسري فقط على الملابس الجديدة التي ستقتنيها الملكة، وهذا يعني أنها لن تتوقف عن ارتداء قطع الفرو الطبيعي الموجودة أصلا في خزانتها.

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وكانت الملكة قد تعرّضت لانتقادات عديدة بسبب ارتدائها للفرو الطبيعي، على الرغم من تخلّي العديد من بيوت الأزياء الفاخرة عن استعماله في مجموعاتها الأخيرة.

وهذا لأن قسم كبير من الرأي العام البريطاني يعتبر استخدام الفرو الطبيعي أمر غير إنساني، ويتناف مع حماية البيئة.

وبدأت بعض دور الأزياء العالميّة بحظر استعمال الفرو الطبيعي في مجموعاتها منذ عام 2016، حيث اتخذت دور Burberry، وArmani، وVersace، وJean Paul Gaultier هذه الخطوة، أما في عام 2017 فتبنتها دار Gucci، وفي عام 2018 انضمت دار Michael Kors إلى هذه الحركة، فيما أعلنت دار Prada في شهر مايو الماضي أنها ستتوقف نهائيا عن استخدام الفرو الطبيعي انطلاقا من العام 2020.