محمود البزاوي ينعى "شهد أحمد": أهلك كان عندهم أمل ترجعي

نعى الفنان المصري، محمود البزاوي، الفقيدة شهد أحمد، الطالبة بالفرقة الثانية، بكلية الصيدلة، التابعة لجامعة السويس، والتي لقت مصرعها اليوم، ووجدت جثتها ملقاة في مياه النيل.

ونشر البزاوي تغريدة جديدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "ربنا يصبر أهلك اللي كان عندهم أمل ترجعي ورجعتي بس جثة مقتولة، ألف رحمة و نور عليكي، اللهم آنسها في وحدتها وآنسها في وحشتها وآنسها في غربتها، #حق_شهد_لازم_يرجع".

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وتفاعل متابعو البزاوي مع التغريدة، حيث أعادوا نشر الهاشتاج، ودعوا الله أن يغفر لشهد ويرحمها.

وفاة شهد أحمد

وعثر على جثة شهد ملقاة في مياه النيل، وقال مصدر أمني لـ"الوطن"، إن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها منذ 3 أيام، أفاد باختفائها من محافظة الإسماعيلية عقب خروجها من الجامعة، موضحا أن رجال المباحث عثروا على حقيبتها، في نطاق محافظة الجيزة، ثم تلقت شرطة المسطحات إخطارا بالعثور على جثة فتاة في نطاق القاهرة الكبرى، لافتا إلى أنه تبين أنها طالبة في كلية الصيدلة بجامعة قناه السويس، وهي المبلغ بتغيبها.

وأضاف المصدر الأمني، أن فريقا من مباحث القاهرة والجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة الطالبة السيناوية شهد أحمد كمال.