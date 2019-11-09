دراسة: كثرة الإنفاق في حفل الزفاف قد تكون سببا للطلاق المبكر

قد تبحث بعض الفتيات عن الشريك الذي يحقق لها حلم حياتها بإقامة عُرس كبير يتحدث عنه الجميع، إلا أن دراسة حديثة قد تجعل الفتيات يعيدن تفكيرهن في الأمر من جديد.

الباحثون بالدراسة، خلصوا إلى أنه كلما كان حفل الزفاف أقل تكلفة، زاد احتمال استمرار الزواج، وللتوصل إلى هذا الاستنتاج، قام أساتذة الاقتصاد أندرو فرانسيس تان وهوجو إم ميالون، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، باستطلاع 3000 شخص متزوج، ووجدوا أن هناك بعض الخصائص التي تزيد من احتمال الطلاق.

ووفقا للدراسة، فإن المبلغ الذي ينفقه الأزواج على خاتم الخطوبة والحفل يرتبط ارتباطا عكسيا بمدة الزواج، حيث أنه من خلال خواتم الخطوبة، وجد الباحثون أنه كلما زاد إنفاق الأموال، زاد احتمال الطلاق، خاصة عندما تصل تكلفة الخاتم إلى أكثر من 2000 دولار.

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وذكرت الدراسة أنه، في عينة من الرجال، عندما يكون الإنفاق بين 2000 دولار و4000 دولار على خاتم الخطوبة يكون هناك احتمال للطلاق بـ 1.3 مرة أكبر مقارنة بالإنفاق بين 500 و2000 دولار.

لم يكن خاتم الزواج نفسه هو المعيار، بل ينطبق الشيء نفسه على تكلفة حفلات الزفاف، فعندما تكون تكلفة حفلات الزفاف أقل من 1000 دولار، فهناك انخفاض كبير في احتمال الطلاق.

في حين أنه عندما تكون حفلات الزفاف تكلفتها أكثر من 20 ألف دولار، يكون هناك زيادة في احتمال نسبة الطلاق بنحو 1.6 مرة، وذلك في عينة من النساء.