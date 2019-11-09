احذري.. انخفاض ساعات النوم يسبب هشاشة العظام

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن عدم حصول السيدات على قدر كاف من النوم مساءً، يزيد من خطر انخفاض كثافة المعادن في العظام، ويعزز من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام، بحسب موقع "العربية".

أجرى هذه الدراسة باحثون في جامعة "بافالو" الأمريكية، وتم نشر نتائجها، التي أشارت إلى أن هشاشة العظام، هي الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل، حيث تسبب آلاما قاسية وتورمًا في المفاصل والغضاريف، ويظهر تأثيرها على وجه الخصوص في الركبتين والفخذين واليدين والعمود الفقري.

وأجرى الفريق الطبي دراسته لاكتشاف تأثير انخفاض عدد ساعات النوم، على صحة العظام لدى النساء، بعد انقطاع فترة الطمث الذي يبدأ في سن 50 عامًا.

وتابع الفريق عادات النوم لدى ما يزيد عن 11 ألف سيدة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات لصحة العظام.

واكتشف الباحثون أن السيدات اللاتي أبلغن أنهن حصلن على 5 ساعات أو أقل من النوم ليلاً، انخفضت لديهن كثافة المعادن بالعظام، مقارنة بالنساء اللائي أبلغن عن حصولهن على 7 ساعات من النوم ليلاً.

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وانكمشت كتلة العظام لدى النساء بعد النوم لمدة 5 ساعات بنسبة 22%، كما واجهن مشكلة هشاشة العظام في منطقة الفخذ والعمود الفقري بنسبة 63%.

وقالت الدكتورة "هيذر أوشس بالكوم"، قائد فريق البحث: "تشير دراستنا إلى أن النوم قد يؤثر سلبًا على صحة العظام، وهذا يضاف إلى قائمة الآثار الصحية السلبية لضعف النوم".

وأضافت: "آمل أن تكون هذه الدراسة أيضًا بمثابة تذكير بالسعي إلى النوم لمدة 7 ساعات أو أكثر وهي الساعات الموصى بها ليلا".

وأكدت أن "الحصول على قسط كاف من النوم ليلا، أي حوالي من 7 إلى 8 ساعات يوميًا، يحسن الصحة العامة للجسم ويقيه من الأمراض وعلى رأسها السمنة والفشل الكلوي".

وكشفت الدراسة عن أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم ليلا، يمكن أن يزيد من تكرار حدوث القرحة الهضمية لدى كبار السن.