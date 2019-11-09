"أبوالوفا" يصمم أثاثا مناسبا لشخصية العروسين: "كل قطعة تكون بتعبر عنهم"

فكرة جديدة نفذها عدد من مهندسى الديكور وخريجي كلية فنون جميلة، ليستمتع من خلالها المقبلون على الزواج بقطع آثاث مبتكرة خارج الصندوق تتناسب مع شخصياتهم وتفضيلاتهم الشخصية، هي "عفشك من شخصيتك"، رافعين شعار "وداعا للكلاسيك".

صاحب الفكرة هو عبدالرحمن أبو الوفا، يعقد هو وفريق العمل جلسات مكثفة مع العروسين في البداية لمعرفة ميولهما وشخصيتهما، لتنفيذ تصميمات تتناسب معهم: "الموضوع بالنسبة لكتير من الزباين فى مصر بيكون زى المخاطرة، بيحبوا يخوضوها وبيستمتعوا بالتجربة، وفيه ناس بيخافوا يكونوا مختلفين عن غيرهم".

نسبة الإقبال على الأفكار المبتكرة لتصميم الأثاث بين المصريين لا تتجاوز الـ20%، وهذا بحسب أبو الوفا، بعد 6 سنوات من العمل: "الإقبال ضعيف، وبنتعامل أكتر مع الأجانب، همّا بيفضّلوا الخروج عن المألوف، فبنصمم أثاث ونصدره خارج مصر، وده شىء بيسعدنا إن الفكرة تنتشر".

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أغرب تصميم قام أبوالوفا بتنفيذه لعروسين، كان أثاثا يميل إلى الطراز الفرعوني ومطعّما بالنقوش الفرعونية: "العريس كان بيشتغل فى مجال الآثار وكان متأثر جدا بالطراز الفرعونى، وقرر إنه يعمل عفش بيته بالشكل الفرعونى، الموضوع كان مرهق جدا، لأن كان فيه تفاصيل كتير جدا فى الرسم والنقوش الموجودة مختلفة عن أي قطعة أثاث عادية".

وتختلف أنواع الأخشاب والألوان المستخدمة في تنفيذ قطع الأثاث حسب التصميمات: "كل حاجة بيكون ليها خامات مختلفة، والتكلفة بتكون أغلى من العفش العادي، لأن العميل بيكون عامل قطعة آثاث فريدة بتعبّر عنه ومش موجودة غير في بيته هو بس كأنها باسمه".