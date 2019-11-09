الامارات | 3 إصدارات جديدة لـ «كومكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصدارات جديدة لـ «كومكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل «كومكس»، إحدى دور النشر التابعة لمجموعة كلمات، تقديم أعمال متميزة في فن القصص المصورة الذي يطلق عليه اسم «الفن التاسع»، حيث أضافت إلى مكتبتها ثلاثة مؤلفات جديدة أطلقتها خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، هي: «يوميات بورما»، و«دليل الأب السيئ» للفنان غي دوليل، وكتاب «مانديلا والجنرال» للفنان جون كارلين.

وتمثل هذه الإصدارات السمات التي تميز فن القصص المصورة بكونه مساحة للتعبير عن أفكار ومفاهيم خارجة عن المألوف، بحيث يستقطب قراءً من جميع الأعمار والثقافات، لقدرته على إيصال رسائل واضحة وبسيطة بأسلوب بصري جذاب.

ومع تطور فن الكومكس حول العالم، خرجت القصص المصورة من إطار الأبطال الخارقين والشخصيات المحببة عند الأطفال والشباب، لتقدم حكايات متنوعة الموضوعات والأبعاد، بعضها يقترب من أدب الرحلات وبعضها الآخر يأخذ طابعاً توثيقياً لأحداث غيّرت وجه التاريخ.