الامارات | 28 جهة ومشروعاً في أمسيات جزيرة العلم

شكرا لقرائتكم خبر عن 28 جهة ومشروعاً في أمسيات جزيرة العلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جزيرة العلم، إحدى الوجهات السياحية في الشارقة، الليلة قبل الماضية، فعاليات الدورة الثانية من «أمسيات في الجزيرة»، بمشاركة 28 جهة ومشروعاً متخصصاً وناشئاً في مجال الأغذية والفنون والحرف اليدوية، بهدف دعمها، وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وافتتح الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، الفعالية، بحضور مدير إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم أحمد المري.

وشهد اليوم الأول مجموعة من الأنشطة التي ستتواصل طيلة الفعالية، قدمها الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، هزاع الكتبي، إلى جانب محاضرة توعوية قدمها ناشطون من القيادة العامة لشرطة الشارقة عن أساسيات الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى عرض مسرحي لـ«روضة السندس»، وخطاب تفاعلي لسعيد البلوشي، مؤسس شريك لـ«سناكات كافيه» استعرض فيه أهمية المشروعات المنتجة في الدولة.

وتقدم فعالية «أمسيات في الجزيرة»، التي تختتم اليوم، فرصة أمام رواد الأعمال لتعريف الجمهور بمشروعاتهم الخاصة، والخدمات التي يقدمونها، ومنحهم الفرصة لتعزيز حضورهم في سوق العمل والتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، والتعرف إلى احتياجات السوق من حيث العرض والطلب. كما تتيح لهم فرصة تبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب المشروعات المشاركين من مختلف الجنسيات.

وشهدت الفعالية في يومها الأول إقبالاً جماهيرياً، من مختلف الفئات العمرية، الذين استمتعوا بالورش الترفيهية والتثقيفية، منها فقرات عروض للأطفال، ورقصات من التراث الشعبي الإماراتي، بالإضافة إلى العديد من التحديات التفاعلية، مثل تحدي جمع المفقود واللياقة وتوازن الكرات والمواهب الإبداعية والذكاء والوصول للقمة، وغيرها.

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وتقدم دوائر ومؤسسات حكومية سلسلة من الأنشطة والورش والعروض المسرحية والتراثية التفاعلية، من أبرزها القيادة العامة لشرطة الشارقة، التي تقدم فقرة توعويّة حول الثقافة الأمنية، ومسرحية تثقيفية للجمهور حول أهمية تعلم الإسعافات الأولية، بحضور شخصيتي الشرطي الصغير: سالم وسلامة. وتشارك «اتصالات» بتقديم جوائز للفائزين في المسابقات التي تنظمها جهات مشاركة. وبمسرح الدمى، تشارك هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بالإضافة إلى شخصيتي الكهروب والقطورة، ضمن حملة توعوية عن خدمات الهيئة، علاوة على مسابقات تفاعلية.

«متاحف على الطريق»

تسلط هيئة الشارقة للمتاحف الضوء على مبادرتها «متاحف على الطريق»، وهي متحف متنقل يضم مجسمات لمجموعة من مقتنيات متاحف الإمارة، بهدف إلهام رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتفكير بأسلوب مبتكر.

فقرات مسرحية

ينظم فريق مبدعي الإمارات، بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع، ورشة عن تقنيات إعادة التدوير، كما يقدم فريق مبدعي الإمارات فقرات مسرحية للأطفال على مسرح جزيرة العلم، بالتعاون مع مدرسة تريم الأميركية الخاصة. وتشارك «ثقافة بلا حدود» بمنصة كتاب وقهوة في مكتبة المناهل، فيما يقدم مركز التصاميم 1971 ورشة عمل صنع الخشب ومعرض «فاشكالتفيت»، الذي يركز على النخيل وعلاقته بالأزياء والمنسوجات.

ويعرف معهد الشارقة للتراث زوار الفعالية بمجموعة من الألعاب الشعبية الإماراتية.