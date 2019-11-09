الامارات | بلاسيدو دومينغو ينسحب من عرض الكابوكي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلاسيدو دومينغو ينسحب من عرض الكابوكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسحب مغني الأوبرا الإسباني، بلاسيدو دومينغو، من عرض مسرحي، كان من المقرر تنظيمه قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، بالربيع المقبل. والشهر الماضي، استقال دومينغو، الذي كان من المقرر أن يشارك في عرض يجمع الأوبرا وفن الكابوكي التقليدي الياباني، في بداية مهرجان ثقافي، من منصب مدير عام أوبرا لوس أنجلوس، قائلاً إن اتهامات بسوء السلوك، تمنعه من القدرة على الاستمرار. وأضاف دومينغو، في بيان أمس، أصدرته اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020: «بعد دراسة متأنية، اتخذت قراراً بعدم المشاركة في عرض الكابوكي والأوبرا، بسبب تعقيدات المشروع». وذكرت اللجنة أنها، بعد التشاور، قبلت قرار دومينغو بعدم المشاركة في برنامج أبريل المقبل، وهو جزء من «مهرجان نيبون طوكيو 2020»، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة اليابانية.