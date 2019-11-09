الامارات | جيمس كلير: العادات السيئة تكرّر نفسها

شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كلير: العادات السيئة تكرّر نفسها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الكاتب الأميركي جيمس كلير، صاحب كتاب «العادات الذرية: 1% أفضل كل يوم»، أن مشكلة تغيير العادات ليس سببها الفرد نفسه، وإنما نظام حياته. كلير وخلال ندوة في معرض الشارقة للكتاب، حول كيفية إجراء التغييرات الصغيرة التي من شأنها تبديل العادات، عرّف العادات الذرية بأنها الطريقة السهلة والمثبتة علمياً لاكتساب عادات جيدة والتخلص من العادات السيئة، حيث يتحدث الكتاب حول كيفية تغيير العادات وتحسينها بنسبة 1٪ كل يوم.

وأكد كلير أن العادات السيئة تكرر نفسها ليس لأنك لا تريد التغيير، ولكن لأن لديك نظاماً خاطئاً للتغيير، وهذه إحدى الفلسفات الأساسية التي تم التركيز عليها في الكتاب، «كما لا ترقى إلى مستوى أهدافك، بل تسقط إلى مستوى أنظمتك».

وأشار الى أن الكتاب يقدم خطة يمكن أن تأخذ الشخص الذي يريد التغيير إلى آفاق جديدة، كما أنه يعلّم القارئ كيف ينشئ نظاماً لتحسين عاداته بنسبة 1٪ كل يوم.