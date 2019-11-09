الامارات | «أسبوع دبي للتصميم».. معارض وورش وحوارات شيّقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسبوع دبي للتصميم».. معارض وورش وحوارات شيّقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن حي دبي للتصميم، مجمع الأعمال المتخصص في مجال التصميم، عن انتهاء الاستعدادات لإطلاق النسخة الخامسة من «أسبوع دبي للتصميم»، المهرجان الأبرز من نوعه في المنطقة.

وسيضمّ «أسبوع دبي للتصميم»، من 11 إلى 16 الشهر الجاري، سلسلة شيقة من الحوارات والمعارض وورش العمل في مناحي التصميم المختلفة، مثل الفن المعماري، وتصميم المنتجات، والديكور الداخلي، والوسائط المتعددة، والتصميم الغرافيكي، كما ستشمل الفعالية، التي تفتح أبوابها لمحترفي القطاع، ولكل الراغبين في الحضور من الجمهور، عرض معالم فنية ومعارض فنية متنقلة. ويعدّ حي دبي للتصميم الوجهة الأولى للصناعات الإبداعية في الشرق الأوسط، ومنصة لدعم المواهب الصاعدة في المنطقة، وشكَّل الحي حجر الزاوية لأسبوع دبي للتصميم منذ انطلاقه في عام 2015، وخلال هذه الفترة، شهدت الفعالية تزايداً في عدد الجماهير، سنة تلو الأخرى، فقد حضرها 75 ألف زائر من منطقة الشرق الأوسط وغيرها في عام 2018، ويدعم معرض التصميم السنوي حي دبي للتصميم كملتقى للمجتمع الإبداعي في دبي والمنطقة، ويرسّخ مكانة المدينة مركزاً بارزاً للمتخصصين في هذه القطاعات. وقالت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «يمثّل الحي حافزاً مهماً لمنظومة قطاع التصميم بكاملها، ويتيح مجموعة من الفرص للشركات الإبداعية لكي تعزز وجودها عن طريق التعاون بين المصممين والعلامات التجارية، ورعاية مواهب المستقبل».

وأضافت: «على مرّ السنوات، قدمنّا لدبي عدداً من ألمع الأسماء بالمنطقة في مجال التصميم، وطورنا المجتمع الإبداعي المحلي، ونعتبر هذا الأمر علامة حقيقية على النجاح، ونتطلع إلى الترحيب بالزوار الدائمين والجدد في أسبوع دبي للتصميم 2019».

ويعدّ «أسبوع دبي للتصميم» نقطة تجمّع متاحة للمصممين والمبدعين في أرجاء المنطقة. ومن المتوقع أن تمتاز النسخة الجديدة من الفعالية لعام 2019 بمستوى عالٍ غير مسبوق، فالعديد من الشركاء التجاريين لحي دبي للتصميم، سيفتتحون مساحات بيع بالتجزئة للعامة. علاوة على ذلك، سيستضيف الأسبوع مجموعة واسعة من ورش العمل والتجهيزات الإبداعية في أنحاء الحي، من شأنها تشجيع الزوار على ممارسة الفن بأنفسهم. وتعدّ «مدار» من الإضافات الشيقة في برنامج هذا العام، وهي مبادرة تفاعلية تلقي الضوء على الوضع الراهن للتصميم على مستوى المنطقة، وتتيح منصة لتبادل المعارف ذات الصلة بمجال التصميم، وقد أطلقها غسان سلامة، القيّم الضيف لأسبوع دبي للتصميم، بالتعاون مع حي دبي للتصميم.

دور حيوي

قالت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «يسهم حي دبي للتصميم بدور حيوي في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية للتصميم والفنون والإبداع، وفي هذا السياق يقوم الحي بدور محوري في تطوير وترسيخ مكانة أسبوع دبي للتصميم كواحد من أضخم فعاليات التصميم بالمنطقة».

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75

ألف زائر من منطقة

الشرق الأوسط

وغيرها في عام

2018.

- «أسبوع دبي للتصميم» يجمّع مصممين ومبدعين من أرجاء المنطقة.

- يستضيف الأسبوع مجموعة واسعة من ورش العمل والتجهيزات الإبداعية.