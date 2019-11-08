أفكارٌ مميزةٌ للتنسيق بين مكياج عينيكِ وشفتيكِ

يعدُّ المكياج أساسيًا للكثيرات منّا، حيث يُضفي لمسةً مميزةً إلى الإطلالة بمختلف أنواعها، من اليومية والرسمية إلى المناسبات، ولكن على الرغم من أن هناك العديد من الأفكار المميزة، إلا أنه عادةً ما تتجنّب الكثيرات اعتماد مكياج ذي ألوان، كما تحتار بعض السيدات أيضًا في اختيار ألوان الآيشادو الذي يتناسق مع أحمر الشفاه. فإذا كانت تواجهك نفس المشكلة لا تقلقي، فمن خلال مجلة "بي بيوتيفول" نُقدّم لكِ أفكارًا مميزة للتنسيق بين مكياج عينيكِ وشفتيكِ، ولكن قبل تطبيق أيّ منها عليكِ وضع برايمر أو كريم أساس أو لمسة من الكونسيلر على جفنيكِ لتثبيت الآيشادو: آيشادو أزرق مع شفاه نيود لإطلالة ذات جاذبية لا تُقاوم، طبّقي آيشادو باللون الأزرق الكهربائي على كامل جفنيكِ، مع مدّ الخط الخارجي ليمنحك رسمة عين قطة مميزة مع تحديد خط الرموش العلوي بالآيلاينر الأسود، ولا تنسي الماسكارا، ثم أكملي إطلالتك بأحمر شفاه نيود. آيشادو ذهبي مع شفاه باللون التوت طبّقي آيشادو ذهبيًا على جفنيكِ وارسمي خطًا رفيعًا بالآيلاينر بالقرب من خط الرموش العلوي، ثم ضعي طبقتين أو 3 طبقات من الماسكارا للحصول على رموش جذابة، ولإكمال إطلالتك، اختاري أحمر شفاه بدرجة داكنة من لون التوت. البني لعينيكِ وشفتيكِ يُمكنك اختيار نفس اللون لمكياج عينيكِ وشفتيكِ، حيث يمكنك تطبيق آيشادو باللون البني على كامل جفنيكِ وخط رموشك السفلي ثم أضيفي لمسة من آيشادو ذهبي لامع في منتصف الجفن، قبل تطبيق الماسكارا وإكمال إطلالتك بأحمر شفاه بلون بني فاتح. آيلاينر أخضر برّاق مع شفاه بلون الفوشيا إطلالة في غاية الجاذبية، تعتمد على آيلاينر بدرجة مميزة من الأخضر البرّاق، مع تحديد خط رموشك العلوي بخط رفيع من الآيلاينر الأسود، ولا تترددي في اختيار الفوشيا لتزيين شفتيكِ. آيشادو فضي لامع مع شفاه وردية يُشكّل الفضي والوردي مزيجًا كلاسيكيًا في غاية الجاذبية، فلا تترددي في اختيار آيشادو فضي برّاق لتزيين عينيكِ مع اختيار أحمر شفاه باللون الوردي.

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