مفيد بشروط.. طبيبة تكشف كيفية استخدام زيت الخروع لتكثيف الحاجبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مادي غيث: يعتبر زيت الخروع من الزيوت ذات الفوائد الصحية المتعددة وخاصةً عند استخدامه على الشعر، إذ يعمل على ترطيب الشعر وتغذيته وتحسين نموه وزيادة كثافته. ويلجأ بعض الأشخاص إلى وضع زيت الخروع على شعر الحاجب، والرمش لزيادة كثافتهما، ويستعرض «الكونسلتو» في السطور التالية فوائد زيت الخروع بشكل عام وإمكانية استخدامه لزيادة شعر الحاجبين. للمزيد عن طبيبة تكشف كيفية استخدام زيت الخروع لتكثيف الحاجبين.. اضغط هنا

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