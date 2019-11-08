هل تشعر بالحرج بسبب ترهلات الصدر؟ خدع بسيطة لإخفائها بالملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي

يعتبر الصدر المترهل من أكبر المشاكل التي تواجه العديد من الرجال ولها تأثير سلبي على حالتهم النفسية، لذلك يستعرض لك "الخليج 365" خلال النقاط التالية حيل بسيطة ورائعة لإخفاء ترهل الثدي بالملابس، وفقًا لـ menshealt.

-الملابس الرياضية

يمكنك الاعتماد على الملابس الرياضية الضاغطة، وهي حيلة ذكية لإخفاء صدرك وفقًا لما قاله جوزيف روزنفيلد، خبير موضة بكاليفورنيا.

مؤكدًا أن ماركات الملابس الرياضية الشهيرة توفر الكثير من الخيارات المريحة والرائعة من الملابس الرياضية الضاغطة.

2- اختيار الألوان الداكنة والتصميم البسيط

يقول روزنفيلد: استخدام الملابس لإخفاء هذا العيب هو حل سريع وناجح في أحيان كثيرة، لكن عليك اختيار قطعة الملابس المناسبة لشكل جسمك، مقترحًا اعتماد القصات البسيطة مع الألوان الداكنة مثل الأسود أو الكحلي".

3. الملابس السميكة

يفضل ارتداء الأقمشة السميكة أو المكونة من عدة طبقات لأنها تعد طريقة رائعة لإخفاء الصدر المترهل، ستكون تلك الحيلة سهلة على الذين يعيشون في المناطق الأكثر برودة.

Advertisements

لكن بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في أماكن أكثر اعتدالًا، يمكن اعتماد الأقمشة الثقيلة مثل أقمشة الجبردين.

ويمكنك ايضا ارتداء قطعة إضافية فوق قميصك مثل سترة قصيرة، أو صديري، أو وضع سكارف طويل، بحيث تنسدل لتغطي هذه المنطقة من جسمك.

4-الملابس الكتان

إياك أن تقع في خطأ ارتداء الملابس الفضفاضة لإخفاء الثدي المترهل، ولكن يمكنك اعتماد القماش الكتاني الواسع بطبيعته، والذي يمنح كثافة للكتفين، وينسدل بنعومة من عند الصدر والبطن، بحيث يخفي العيوب.

5- تجنب تنوع الألوان

قلل من تباين الألوان بين النصفين العلوي والسفلي من الجسم. بمعنى إذا كنت ترغب في ارتداء قميصًا داكنًا نسق معه بنطلون كاكي على سبيل المثال، يجعلك ذلك تبدو أقصر ولكن يجعلك تخفي عيوب جسدك بنجاح.

لكن العكس لو اعتمدت على قميص ذو لون فاتح مع بنطلون داكن يجعلك ذلك أكثر طولًا، لكن يظهر عيوب الجزء العلوي.

6-اعتمد على الملابس والبدل المقلمة

اختيار الملابس المخططة بشكل عامودي "مقلمة" يجعلك ذلك تبدو نحيف أكثر مما تبدو عليه، بالمقابل عليك تجنب الملابس المخططة بشكل افقي والتي تظهر عيوب المنطقة العلوية.