كيت ميدلتون وميجان ماركل يتألقن بالأزرق الملكي..أيهما أجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

خطفت كيت ميدلتون الأنظار خلال حضورها احتفال في مدينة وستمنستر بلندن، إذ تألقت بفستان قصير باللون الأزرق الملكي، بأكمام طويلة، وتميز بالقصة الكلاسيكية الأنيقة، بتوقيع مصممة الأزياء إميليا ويكستيد، واعتمدت حزام عريض بنفس لون الفستان.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود من علامةAspinal of London، وحذاء كلاسيكى كعب عالي باللون الأسود، واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل.

واختارت ميجان ماركل معطفاً كحلي اللون، تميز بياقة عريضة، وزين من الأعلى ببروش على شكل وردة حمراء، من علامة Sentaler"، ونسقت مع المعطف فستان ميدي باللون الأسود، واعتمدت حزام جلد رفيع باللون الأسود لإبراز منطقة الخصر، وبوت طويل من Tamara Mellon

وأكملت إطلالتها بتصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، واعتمدت قبعة مخملية من Philip Treacy باللون الكحلي مزينه بقماش الشبك المنسدل.