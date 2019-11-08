تصل للفشل الكلوي.. مضاعفات خطيرة لعدم استئصال لوز طفلك الملتهبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

كثيرًا ما يشتكي الصغار من التهاب الحلق والذي قد لا يقتصرعلى مجرد التهاب ولكن يحمل عدوي بكتيرية تستدعي في بعض الأحيان لعملية استصال للوزتين عند تكرار الشكوي، وعدم الخضوع للعملية قد يعرض الطفل لعدد من المخاطر الصحية.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي كيف يؤثر عدم استئصال اللوزتين على صحة الطفل إذا كان الأمر يستدعي لذلك؟

للمزيد عن مضاعفات خطيرة لعدم استئصال لوز طفلك الملتهبة.. اضغط هنا