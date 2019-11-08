فساتين على غرار نورا محمد للمناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2019 10:29 مساءً - حصدت الممثلة الكويتية نورا محمد جائزةَ أفضل ممثلة واعدة في مهرجان الكويت المحلي، وقدَّمت من خلال مسيرتها الفنية العديدَ من الأعمال الدرامية والمسرحية، كما كان لها عدة مشاركات في أعمال غنائية مميزة، وتألقت نورا بعدة فساتين تناسب الحفلات والمناسبات المميزة، وقد جمعنا لكِ اليوم -عزيزتي- عدة فساتين مذهلة؛ لتستوحي منها ما يناسبك.

فساتين لمناسباتك على طريقة نورا محمد

فساتين لمناسباتك على طريقة نورا محمد

ارتدتْ نورا فستانًا باللون الرمادي المتداخل مع الأزرق، صُمم بأكمام قصيرة وحزام للخصر، وزُين بلمعة مميزة ليناسب مناسباتكِ الضخمة، وظهرت بفستان مخملي باللون العنابي صُمم بفتحة جانبية وأكمام ضيقة لخيار أكثر أنوثة، وتأنَّقت بفستان باللون الكحلي الداكن جاء تصميمه بشكل قصير وبقصة أكمام مميزة مكشوفة الأكتاف، واختارت فستانًا أسود صُمم بشكل مميز بأكمامه الشفافة وبقصته الواسعة، وزُين من الأعلى بحبات الريش البيضاء المتناثرة وببعض الفصوص الذهبية، ولخيار أكثر بساطة تجمَّلَتْ بفستان شفاف بطبعات نمرية وبقماش داكن من الأسفل، وأكملت مظهرها بنظارات شمسية وقبعة من القش.

فساتين قصيرة من وحي موديل روز

Advertisements

فساتين لمناسباتك على طريقة نورا محمد

كما تزينت بفستان أسود صُمم بأكمام وربطة خصر، وتميَّز بقماش الدانتيل من الجزء السفلي ليُكمل فخامة التصميم، وأطلَّت بفستان شبابي قصير باللون الأسود جاء بطبقات وحزام مميز للخصر، ونسقت فستانًا أسود تكسوه النقط البيضاء ومُزين بقماش شفاف من الأسفل وفي الأكمام، مع حذاء بكعب عالٍ باللون الأحمر مع أكسسوارات فضية، وتألقت بفستان بنفسجي يكسوه الترتر الذهبي لخيار مُناسب للحفلات، وتميزت في الإطلالة الأخيرة بفستان خفيف بطبعات النمر الأبيض صُمم بأكمام وفتحة جانبية.

فساتين حفلات من مروة محمد..استوحي منها