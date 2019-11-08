البنطلون الجلد من أحلام الى كيم كارداشيان

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2019 10:29 مساءً - البنطلون الجلد أحد أبرز صيحات الموضة في موسم خريف وشتاء 2019-2020 وقد شاهدناه بكثرة على منصات كبرى دور الأزياء العالمية، وقد تنوعت هذا الموسم من ناحية قصاتها وألوانها، بحيث منه التصميمات الكاجوال ومنه الموديلات الرسمية. وقد اعتمدت كثيرات من النجمات البنطلون الجلد بأساليب مختلفة من كيم كارداشيان Kim Kardashian التي نسقته بأسلوب كاجوال، وصولًا لأحلام التي اعتمدته بأسلوب عصري، وإليكِ التفاصيل.
كيم كارداشيان في لوك صباحي في البنطلون الجلد
شاهدنا كيم كارداشيان Kim Kardashian مؤخرًا، وقد اعتمدت البنطلون الجلد لمشوار صباحي، حيث إنها اختارته باللون الأسود وبقماش لامع بقصة أقرب لقصة الجينز، وقد نسقت معه تيشرت بسيطة باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ من جلد الأفعى.
ياسمين صبري أنيقة في بنطلون جلد أسود
ياسمين صبري معروفة باطلالاتها الأنيقة والمميزة، منها هذا اللوك الذي اعتمدته مؤخرًا هذا الصيف، وقد نسقت فيه بنطلونًا من الجلد باللون الأسود بقصة الخصر العالي المزين بحزام قماشي، وقد نسقت معه توب باللون الأسود وجاكيت بليزر أبيض اختارته من بالمان Balmain، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ أنيق أسود أيضًا.
أحلام في لوك عصري في البنطلون الجلد
شاهدنا أحلام مؤخرًا في عدد من الاطلالات العصرية التي اختارتها لتصوير حلقات برنامج "ذا فويس"، منها هذا اللوك الذي اعتمدت فيه بنطلون جلد أسود بقصة الخصر العالي، مزينًا بأزرار معدنية باللون الفضي، واختارت معه قميصًا أبيض وصندلًا بكعب عالٍ أسود، وأكملت اللوك بعقد ماسي لافت.
شاهدي النجمات في البنطلون الجلد من كيم كارداشيان Kim Kardashian وصولًا إلى أحلام، واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ في موضة البنطلون الجلد لشتاء 2020.
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