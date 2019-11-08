شاهدي أزياء سهرة اختارتها النجمات في حفلات البلاد العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2019 10:29 مساءً - كثيرة هي الحفلات التي تابعناها ومازلنا نتابعها في البلاد العربية، مثل مصر والسعودية والإمارات العربية وغيرها، والتي قامت باحيائها نجمات الوطن العربي اللواتي اخترن أجمل تصميمات أزياء السهرة، وأكثر الفساتين المميزة خصوصًا لهذه المناسبات، وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز صور النجمات في أزياء سهرة في الفترة الماضية، لتستوحي منها بدوركِ اطلالات فاخرة ومميزة تتألقين بها في مناسباتكِ القادمة، وإليكِ بعض الأمثلة.



مايا دياب في فستان سهرة من نيكولا جبران

مايا دياب في فستان مميز من نيكولا جبرانفي حفلها في أبو ظبي





خيارات مايا دياب على المسرح دائمًا تكون مميزة، وحتى لو اختارت معظم اطلالاتها الرسمية من نيكولا جبران، غير أنها تعمد لانتقاء تصميمات مبتكرة في كل مرة، وفي أحدث اطلالة لها في حفلها الذي أقامته في أبو ظبي، تألقت مايا في فستان مميز اختارته أيضًا من نيكولا جبران Nicolas Jebran، وكان أحد أجمل اطلالاتها على المسرح بقصته التي جمعت بين الأناقة والعصرية، ولا سيما عند الأكتاف، ولونه الهادئ الذي ناسب لون بشرة مايا السمراء.





بلقيس فتحي في فستان مرهف باللون الزهري

بلقيس فتحي في فستان ناعم في حفل خاص في الشارقة



أما بلقيس فتحي فقد شاهدناها وقد تألقت مجددًا في اطلالة مميزة في فستان سهرة من زينة زكي، اختارته لإحياء حفل خاص بالشارقة. قصة الفستان ناسبت بلقيس تمامًا ولا سيما مع التطريز الناعم عند منطقة الصدر، والأكمام الطويلة المنسدلة من الموسلين، وكذلك لون الفستان الهادئ أضاف لمسات حالمة للاطلالة، وكانت موفقة في تنسيق المجوهرات الناعمة.





نانسي عجرم في جمبسوت براق من الترتر

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نانسي عجرم في جمبسوت أسود براق في حفلها في السعودية



اطلالات متنوعة اعتمدتها نانسي عجرم مؤخرًا في حفلاتها، وكما هو واضح أنها أصبحت ميّالة نوعًا ما، لاختيار التصميمات ذات الطابع الشبابي، مثل اطلالتها مؤخرًا في حفلها في السعودية، والتي تألقت بها في جمبسوت أسود من الترتر البراق اختارته من إيلي صعب Elie Saab بقصة محتشمة وراقية.





كارمن سليمان في فستان باللون الأزرق الغني

كارمن سليمان في فستان من التول والدانتيل في حفلها في مصر



شاهدنا كارمن سليمان وقد اختارت مؤخرًا اطلالة في فستان باللون الأزرق التركواز من مهند كوجاك، لحفلها في مصر بتصميم فاخر ومبتكر، مصنوع من قماش التول مع قصة الكورسيه من الأعلى، ويمتد القماش بطريقة لافتة على الكتف أيضًا، محدد الخصر وتنورته كلوش وماكسي، وقد اعتمدت معه أقراطًا ماسية متدلية.





مناسبات مختلفة وحفلات متنوعة في البلاد العربية أحيتها النجمات العربيات في أزياء سهرة مميزة، وفساتين فاخرة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.