فساتين سهرة باللون الأبيض تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2019 10:29 مساءً - احتل اللون الأبيض مكانًا بارزًا على منصات عروض الأزياء الجاهزة وحظي بمختلف درجاته بحضور لافت على منصات عروض الكوتور لموسم خريف 2019 ، فصُممت منه أجمل موديلات فساتين السهرة.

واكبي جديد الموضة العالمية واختاري من بين التشكيلة التي جمعناها لكِ الفستان الذي يخفي عيوب جسمك.





فساتين بيضاء بشق أمامي

Azzaro



ركزت دور الأزياء على فساتين السهرة المزينة بشق أمامي، وقدمت بموديلات تميزت بالبساطة كما في مجموعات رونالد فان دير كيمب Ronald van der Kemp وآزارو Azzaro، تمسكي بهذه الصيحة الجريئة في حال رغبت في الظهور بساقين طويلتين.

فساتين سهرة بقصة حورية البحر

Azzaro



شغلت فساتين السهرة المصممة بقصة حورية البحر Mermaid dresses حيز كبير من عروض كوتور خريف 2019 وتألقت بها عارضات جورج شقرا Georges Chakra وطوني ورد Tony Ward، اعتمدي واحد من تلك التصاميم الآسرة اذا كنت تملكين قوام على شكل الساعة الرملية.

فساتين بيضاء منفوشة



تبقى فساتين السهرة المنفوشة واحدة من أساسيات عروض الأزياء الراقية، لفتنا فستان شانيل Chanel ذي الكتف الواحد One Shoulder dress والمزود بحزام أسود رفيع وفستان جيفنشي Givenchy المزود بطبقة فوقية أشبه الكاب القصير مزدانة بالريش النافر، الجئي إلى هذه التصاميم لتخفي عيوب القوام الكمثري.

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فساتين بأكتاف بارزة





قدمت فساتين الكوتور هذا العام بتفاصيل ملوكية مثل الأكتاف البارزة على هيئة كشاكش أو ورود أو ريش قصير كما في الموديلات التي جلبناها لكِ من مجموعات أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi ورالف آند روسو Ralph & Russo و جورج شقرا Georges Chakra، اعتمدي هذا الستايل الفريد لتخفي نحافة كتفيكِ.

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