أكدت دار الإفتاء المصرية على أن لا يجوز للمرأة التواصل مع رجل أجنبي بحجة إهمال زوجها لها.
وشرح أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على موقع "يوتيوب"، أن "من تتواصل مع رجل من غير محارمها وهي متزوجة، حتى لو كان في حدود الأدب، فهي آثمة حتى لو تجاهلها وتجاهل مشاعرها".
واستشهد الشيخ بالأية: "ولا متخذات أخدان"، لأنها بداية الوقوع في الكبائر العظيمة، وإهمال الزوج لا يبرر العلاقة مع رجل أجنبي، وكل شخص سيحاسب أمام الله بمفرده.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الإفتاء: إهمال الزوج زوجته ليس مبررا لتواصلها مع رجل غيره "ولو بأدب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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