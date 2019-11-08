إليكِ أغرب قواعد الإتيكيت حول العالم

تختلفُ قواعد الإتيكيت من دولة إلى أخرى، وكثيرًا ما تكون تلك الفروقات طفيفة، لكن في بعض الأحيان تكون هذه القواعد غريبة للغاية لغير أهلها، مثل القواعد التالية التي أوردتها مجلة "ريدرز دايجست".

المصافحةُ في روسيا

إياكِ ومصافحة روسي قبل دخول المنزل، حيث يعتقد الروس أن هناك روحًا تسكن مداخل المنازل، ما يجعل المصافحة في تلك المناطق نذير شؤم.

إدارةُ ظهرك للناس في روسيا

تعتبرُ إدارة ظهرك للأشخاص حتى أولئك الذين لا تعرفهم وقاحةً في روسيا.

الرجل أولاً في المطاعم الإيطالية

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على عكس قاعدة السيدات اولاً العالمية، من قواعد الإتيكيت في إيطاليا أن يدخل الرجل المطعم أولًا حتى يكون من يتكلّم مع النادل الذي يرشده إلى الطاولة.

الأكل باليدين في تشيلي



هناك بعض الأكلات التي لابد أن تُؤكل باليدين المجرّدتين، مثل أصابع البطاطس المحمّرة وما شابه، ولكن إتيكيت الأكل في تشيلي يتطلّب أكل جميع الوجبات بالشوكة والسكين.

قبولُ المشروبات باليدين في كوريا

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عندما يُقدّم لكِ شخص أكبر منكِ مشروبًا في كوريا من الوقاحة أن تقبليه بيد واحدة، حيث يعتبر استلام المشروب باليدين علامة تقدير.

علامةُ السلام والأوكيه في بريطانيا

انتبهي لعلامتي السلام والأوكيه في بريطانيا فهي تعتبر علامات بذيئة ومُهينة.

القبلاتُ والعناقُ في فرنسا



على عكس ما قد تتوقعين، من الطبيعي أن يتبادل المعارف القبلات عند اللقاء ولكن العناق يعتبرُ حركة حميمة لا يسمح بها سوى للمقرّبين في فرنسا.

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