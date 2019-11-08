تعرفي على الحقائب التى ستظل معكِ لسنين ولن تنتهى موضتها

ذا كان هناك قطعة واحده يمكن أن تدوم أكثر من أي شيء آخر، فهى بالتأكيد حقيبة اليد، إذا نظرنا في خزانة أمهاتنا سنجد في الغالب قطعة أو أثنين على الأقل من حقائب اليد التي مازالت متواجدة، وبرغم السنين التي مرت عليها إلا إنها

محتفظة برونقها و صالحة لترتديها حتى الآن، هذا إثبات على أن اختيار الحقيبة الجيدة تعتبر من أهم القرارات التي يجب أن تاخذينها بعين الاعتبار.

نعم، من المحتمل أنكِ سترغبين في ارتدائه في معطف فخم، ولكن يبدو أن الحقائب سيكون لها نصيب في هذا النوع من الفراء أيضاً، لقد شاهدنا فراء shearling في كل مكان ونتوقع أن يكون اتجاهاً كبيراً هذا الشتاء.

تمثل الحقائب الكبيرة الحجم اتجاهاً كبيراً في الوقت الحالي، حيث يوجد حتى الآن حساب على Instagram يسمى bigbagclub يوثقها.

تبرز الحقائب الدائرية البيضاوية في كل مكان، بما في ذلك الأنماط الشائعة من علامات تجارية مثل Staud وCoperni، ومع وجود العديد من الأنماط المشابهة التي تم توثيقها في عروض الأزياء السابقة لعام 2020، ستظل هذه الحقيبة بالتحديد من القطع المميزة التي ستدوم طويلاً.

تُعد أنماط الحقائب المبطنة والمنتفخة الخيار الأمثل للفتيات المحبات للموضة، القي نظرة على تصميم Bottega Veneta أوA.W.A.K.E، وستعلمين السبب.

كما أن حقائب اليد الجيدة يمكنها أن تغير مظهركِ تماماً لمظهر فاخر وراقي، لذا آتينا لكِ بمجموعة من الحقائب الأساسية المناسبة لفصل الشتاء التي نرشحها لتستثمريها.

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مع انتشار نقشة الحمار الوحشي، لم يكن الأمر سوى مسألة وقت قبل أن يتدفق هذا الاتجاه إلى عالم حقائب اليد، نضمن لكِ أن هذه الحقيبة ستكون بمثابة التحفة الفنية التي ستحتفظين بها طول العمر.



أصبحت حقائب Scrunchie-hand هى الأشهر على Instagram في الوقت الحالى، والتي بها حامل يشبة أربطة الشعر scrunchie

قد يكون هذا هو اتجاه حقيبة يديكِ المفضلة لعام 2019 حتى الآن، بصراحة، ما الذي يمكن أن يكون أكثر مثالية لمظهركِ في الحفل من حقيبة ذات تفاصيل من الريش؟

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