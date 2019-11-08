جرش تستيقظ على جريمة لم يشهد لها الأردن مثيلاً.. زوج يقتلع عينيّ زوجته أمام أطفالهما!

اهتزت محافظة جرش شمال الاردن الجمعة على وقع جريمة بشعة لم يشهد المجتمع الأردني لها مثيل.

ووفقا لشهود عيان، فإن زوجا اقتلع عيني زوجته أمام أولادهما بعد خلافات بينهما، واحتجزها في المنزل دون إسعافها وسط صراخ الأطفال.

وأوضحت وسائل الاعلام، أنه وبعد فترة زمنية تم نقل السيدة الثلاثينية إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس وتم تحويلها على الفور إلى المدينة الطبية في عمان، لإجراء تدخل جراحي فوري انتهى باستئصال عين السيدة بعد تضررها بشكل كلي ومنعاً لوصول الضرر إلى الدماغ، فيما أبقى الأطباء على العين الأخرى في مكانها بعد ترميمها شكلياً فقط، لكنها أصيبت بالعمى الكلي وبنسبة 100%.

ونُقل عن مصدر أمني قوله، إن الجهات الأمنية تبلغت بالحادثة وتم ضبط الجاني وتحويله إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.